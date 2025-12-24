Luka Modrić et Snoop Dogg ont une nouvelle collègue de boulot
C’est Wall Street au Pays de Galles.
Un actionnaire de plus rejoint la tête de Swansea, en Championship. Après Luka Modric et et Snoop Dogg, c’est Martha Stewart, milliardaire, qui devient à son tour copropriétaire du club gallois, comme annoncé ce mardi sur leur site internet. Un sacré Mix and twist au sein de ce club historique du foot britannique, qui compte désormais trois actionnaires minoritaires aux parcours bien différents.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
