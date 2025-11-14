Luis Rubiales se prend des œufs en pleine poire
Un bon shampooing aux œufs doux.
Deux ans après avoir été condamné pour agression sexuelle à cause d’un baiser jugé non consenti sur la joueuse espagnole Jenni Hermoso, l’ancien président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales était présent à Madrid ce jeudi soir. L’occasion ? La présentation de son tout nouveau livre intitulé Tuer Rubiales , en VF. …
KM pour SOFOOT.com
