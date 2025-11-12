Luis Rubiales crie encore au complot

Deux ans après le baiser de trop , Luis Rubiales n’a toujours pas compris la leçon. Condamné pour agression sexuelle après avoir embrassé de force Jenni Hermoso lors de la remise du trophée Mondial en 2023, l’ex-président de la Fédération espagnole revient sur le devant de la scène. Cette fois, pas sur un podium, mais dans un livre au titre très subtil Killing Rubiales , où il explique être la victime d’une chasse aux sorcières.

L’art de s’enfoncer en direct

Invité sur le plateau d’ El Chiringuito , Rubiales a ressorti le même disque rayé : « Elle a dit d’accord. » Pas d’intention sexuelle, pas de crime, « juste un baiser sous le coup de l’émotion » . Selon lui, tout ça aurait été déformé, exagéré, politisé. Il reconnaît une « erreur » , mais pas celle que tout le monde voit.…

MH pour SOFOOT.com