Grâce à un grand Luis Díaz, le Bayern humilie Hoffenheim
information fournie par So Foot•08/02/2026 à 19:35
Grâce à un grand Luis Díaz, le Bayern humilie Hoffenheim
Bayern Munich 5-1 Hoffenheim
Buts : Kane (20
e
SP, 45
e
SP), Díaz (45
e
+2, 62
e
, 89
e
) pour le Bayern // Kramarić (35
e
) pour le TSG
