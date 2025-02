Luis Henrique, histoire d'un come-back

Le maillot de l'OM semblait trop lourd pour Luis Henrique, voué à s'en aller par la petite porte l'été dernier. Roberto De Zerbi a cependant transformé le Brésilien. Personne n'y croyait, mais le mulet est devenu cheval de course, titulaire indiscutable et décisif dans les grands matchs, comme dimanche face à l'Olympique lyonnais.

C’est un retour en force que l’on n’avait pas vu venir. Celui d’un joueur que l’on donnait pour mort après deux petits buts en 73 apparitions avec l’OM. Celui d’un joueur qui, dès son arrivée en 2020, avait été catalogué comme une erreur de casting par son propre entraîneur. André Villas-Boas attendait alors un avant-centre, mais avait déchanté : « On a manqué un 9 de référence (au mercato). On s’est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur que l’on avait imaginé pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. » Le mariage semblait tellement contre-nature que le Brésilien est rentré au pays pendant un an et demi, à Botafogo. Tout ça pour claquer un come-back tonitruant et s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de Roberto De Zerbi.

Coupeur de têtes

Dimanche soir, le numéro 44 est sorti de sa boîte à la 85 e minute pour s’offrir le moment le plus mémorable de son histoire marseillaise. La galette brossée par un autre revenant, Pol Lirola, et son sens du but ont fait basculer le Vélodrome dans l’ivresse alors que la frustration commençait à pointer. Résultat : une troisième victoire consécutive au Vél’ dans l’Olympico et un grand pas en avant dans la quête d’une qualification en Ligue des champions. Débarrassé de sa timidité, désinhibé, Luis Henrique a fêté ça en passant sa main devant sa gorge pour répondre à la célébration « coup de froid » d’Alexandre Lacazette. « Ici, ils doivent nous respecter. On est à la maison » , a-t-il affirmé en zone mixte, déterminé à marquer son territoire. Âgé de 23 ans, le garçon a bien changé.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com