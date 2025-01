information fournie par So Foot • 09/01/2025 à 18:29

Luís Figo ne comprend pas qu’on puisse fêter les 50 ans de la mort de Franco

Va-t-il enfin réunir Barcelone et Madrid ? Pas sûr.

En cette année 2025, l’Espagne est tiraillée entre le fait de célébrer, ou non, le cinquantième anniversaire du décès de Franco. Mercredi, le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez a ouvert les commémorations de la mort du dictateur avec l’ambition de rendre « hommage » à ceux qui ont permis de transformer le royaume en une « démocratie prospère » et de « transmettre aux jeunes l’importance de vivre en démocratie ». La droite et l’extrême droite locales ont décidé de boycotter les événements officiels , preuve que le sujet reste brûlant.…

EL pour SOFOOT.com