Luis Enrique : « Un match de haut niveau »
Satisfait, et beau joueur.
Vainqueur ce mercredi sur ses terres, à Barcelone, avec son équipe du Paris Saint-Germain (1-2), Luis Enrique a livré son analyse au terme de la rencontre, au micro de Canal : « Ç’a été un beau match pour tout le monde, avec deux équipes qui jouent très bien au football , des joueurs de qualité. Tout le monde a profité d’un match de haut niveau. » …
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer