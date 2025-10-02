 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 00:20

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »

Satisfait, et beau joueur.

Vainqueur ce mercredi sur ses terres, à Barcelone, avec son équipe du Paris Saint-Germain (1-2), Luis Enrique a livré son analyse au terme de la rencontre, au micro de Canal : « Ç’a été un beau match pour tout le monde, avec deux équipes qui jouent très bien au football , des joueurs de qualité. Tout le monde a profité d’un match de haut niveau. »

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mayulu et approuvé
    Mayulu et approuvé
    information fournie par So Foot 02.10.2025 00:48 

    À nouveau buteur dans un gros match de Ligue des champions, Senny Mayulu continue sa progression entamée début 2024. Entre confiance de Luis Enrique et performances convaincantes, voilà le titi parisien sur les rails du succès. On l’avait quitté plein d’insouciance ... Lire la suite

  • Le PSG est presque leader du classement de la Ligue des champions
    Le PSG est presque leader du classement de la Ligue des champions
    information fournie par So Foot 02.10.2025 00:44 

    Qui est le champion du début d’automne ? Après deux journées de la phase de ligue de C1, deux équipes sont à égalité – au nombre de points, six, et à la différence de buts, +6 – en tête du classement : le Bayern Munich et le Real Madrid. Le PSG, six points lui ... Lire la suite

  • Nuno Mendes : « On croit toujours en nous »
    Nuno Mendes : « On croit toujours en nous »
    information fournie par So Foot 01.10.2025 23:53 

    Le TGV portugais. Superbe passeur décisif sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, Nuno Mendes s’est exprimé pour Canal+ après la rencontre, remportée par le PSG (1-2) : « C’était un bon match, un match serré. Nous, on croit toujours en nous. On a des joueurs ... Lire la suite

  • Senny Mayulu : « On a gardé la tête froide »
    Senny Mayulu : « On a gardé la tête froide »
    information fournie par So Foot 01.10.2025 23:28 

    Dix-neuf ans et déjà buteur en finale de C1 contre l’Inter, puis à Montjuïc face au Barça. Titularisé et auteur du but de l’égalisation ce mercredi soir à Barcelone, Senny Mayulu a participé au succès parisien (1-2), et il s’est félicité de cette performance au ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank