Luis Enrique sait combien de buts le PSG va devoir marquer à Munich

Des buts, des buts, encore des buts. En conférence de presse après la demi-finale aller de Ligue des champions gagnée contre le Bayern, Luis Enrique a indiqué qu’il savait combien de buts son équipe devrait marquer pour espérer une qualification à l’Allianz Arena la semaine prochaine : « J’ai demandé à mon staff : « combien de buts pensez-vous qu’il faudra marquer pour gagner ce match ?” On pense, au minimum, trois. » Deux de moins que ceux inscrits par les Parisiens ce mardi soir, mission pas impossible.

Luis Enrique, interrogé sur le match retour : « J'ai demandé à mon staff ‘combien de buts vous pensez qu’il faudra marquer pour gagner ce match ?’ On pense, au minimum, trois. Dans une semaine on va à Munich, c’est un stade que nous aimons, qui nous rappelle de bons souvenirs. » pic.twitter.com/ALrcTJMql5…

TC pour SOFOOT.com