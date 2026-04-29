Toulouse va changer d'entraîneur

Le début d’une nouvelle ère. La fin de saison approche et certains clubs préparent déjà celle à venir. C’est le cas notamment de Toulouse ; le club de la ville rose annonce la fin de sa collaboration avec Carles Martínez Novell . « Au terme de la saison sportive, la collaboration entre le Toulouse Football Club et Carles Martinez Novell arrivera à son terme et ne sera pas prolongée », indique le club dans un communiqué.

💜 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 ! Au terme de la saison, la collaboration entre le Toulouse Football Club et Carles Martinez Novell arrivera à son terme et ne sera pas prolongée.…

AR pour SOFOOT.com