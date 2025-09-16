 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Luis Enrique rêve déjà d’un doublé en Ligue des champions pour le PSG
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 15:47

Luis Enrique rêve déjà d’un doublé en Ligue des champions pour le PSG

Luis Enrique rêve déjà d’un doublé en Ligue des champions pour le PSG

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !

Interrogé en conférence de presse la veille du retour du PSG en Ligue des champions face à l’Atalanta, Luis Enrique n’a pas caché ses ambitions. Questionné sur la possibilité de devenir le premier club depuis le Real Madrid de Zinédine Zidane en 2018 à réussir un back-to-back , l’Espagnol y croit : « Après avoir été champion d’Europe, avec le club, la ville et nos supporters, notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau et de gagner la deuxième Ligue des champions consécutive. Il faut être ambitieux. »

