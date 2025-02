information fournie par So Foot • 18/02/2025 à 14:29

Luis Enrique reste prudent avant le match retour contre Brest

Y a pas à dire : Luis Enrique sait ménager le karma.

Alors que le Paris Saint-Germain s’avance avec un avantage de trois buts au moment de retrouver le Stade brestois pour leur barrage retour, l’entraîneur parisien a préféré ne pas mettre la charrue avant les bœufs en conférence de presse d’avant-match : « C’est un match piège. On oublie le résultat de l’aller, même s’il est là et c’est positif. Le seul objectif est de gagner le match de mercredi. » Qu’importe si son PSG lui a infligé un 8-2 sur les deux dernières rencontres (5-2 en championnat et donc 3-0 en C1), il assure n’aller « à aucun match de football en étant détendu. Cela n’existe pas dans mon ADN, il y aura un éliminé à la fin donc c’est impossible d’être détendu » .…

MR pour SOFOOT.com