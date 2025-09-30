 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 18:32

Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »

Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »

Le patron est de retour sur ses terres.

Malgré de nombreux absents, le PSG tentera d’aller une nouvelle fois faire sa loi à Barcelone , après s’y être imposé 1-4 lors de ses deux derniers déplacements en Catalogne. Pour cela, Luis Enrique se méfie particulièrement d’un joueur catalan. « Je pense que Pedri me connait très bien, il sait très bien ce qu’on faisait en sélection. Pour moi Pedri c’est sans aucun doute Harry Potter. Et j’espère qu’il n’apportera pas sa baguette magique demain » , a confié le tacticien asturien ce mardi soir en conférence de presse.…

  • Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »
    Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:56 

    Des étincelles à prévoir sur les ailes. Si le PSG veut s’imposer à Barcelone mercredi soir, il lui faudra trouver une solution pour limiter le rendement de Lamine Yamal , de retour de blessure il y a quelques jours face à la Real Sociedad. Pas de quoi inquiéter ... Lire la suite

  • L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !
    L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:07 

    On l’a ressorti du grenier : Mark The Ugly fait son grand retour ! Habitué à piquer le foot pro, l’affreux Marc descend d’un cran (voire trois) pour croquer ce qu’il y a de plus savoureux : le foot amateur. … Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

  • Can Uzun, le crack turc qui aurait pu jouer pour l’Allemagne
    Can Uzun, le crack turc qui aurait pu jouer pour l’Allemagne
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:02 

    La Mannschaft peut se mordre les doigts. Artisan de la réussite de l’Eintracht Francfort dans ce début de saison (7 matchs, 6 buts, 4 passes décisives), le milieu offensif de 19 ans Can Uzun a fait l’année dernière ses débuts en sélection turque. Oui mais voilà, ... Lire la suite

  • Elye Wahi revient sur son passage raté à l’OM
    Elye Wahi revient sur son passage raté à l’OM
    information fournie par So Foot 30.09.2025 17:57 

    Des nouvelles de Francfort. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Elye Wahi a une nouvelle fois évoqué son départ prématuré de l’Olympique de Marseille contre sa volonté . Après six petits mois passés dans la cité phocéenne, l’ancien Montpelliérain confirme à ... Lire la suite

