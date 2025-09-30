Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »
Le patron est de retour sur ses terres.
Malgré de nombreux absents, le PSG tentera d’aller une nouvelle fois faire sa loi à Barcelone , après s’y être imposé 1-4 lors de ses deux derniers déplacements en Catalogne. Pour cela, Luis Enrique se méfie particulièrement d’un joueur catalan. « Je pense que Pedri me connait très bien, il sait très bien ce qu’on faisait en sélection. Pour moi Pedri c’est sans aucun doute Harry Potter. Et j’espère qu’il n’apportera pas sa baguette magique demain » , a confié le tacticien asturien ce mardi soir en conférence de presse.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
