 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Enrique ne compte pas s'installer en tribune au Vélodrome pour OM-PSG
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 14:53

Luis Enrique ne compte pas s'installer en tribune au Vélodrome pour OM-PSG

Luis Enrique ne compte pas s'installer en tribune au Vélodrome pour OM-PSG

Le goût du zéro risque.

Présent en tribune pour mieux analyser la première période de son équipe contre l’Atalanta Bergame mercredi soir comme face à Lens le week-end dernier, Luis Enrique n’a pas prévu de réitérer l’expérience dimanche. Pendant sa conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol a confié qu’il ne vivra pas le Classique contre l’OM depuis les tribunes du Vélodrome. « À l’extérieur, je n’ose pas. C’est mieux de ne pas jouer avec le feu. Surtout pour mon intégrité physique qui, en ce moment, n’est pas au top », a-t-il ironisé en référence à sa fracture de la clavicule.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Anthony Lopes ne comprend pas le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin
    Anthony Lopes ne comprend pas le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin
    information fournie par So Foot 18.09.2025 15:16 

    Ce n’est pas OL-Sainté, mais c’est un derby quand même. Venant d’un ancien Lyonnais, ce n’est pas une surprise : Anthony Lopes, gardien du FC Nantes, a forcément été interrogé sur le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin, tous les deux formés ... Lire la suite

  • Le supporter de Liverpool qui a insulté Diego Simeone est un récidiviste
    Le supporter de Liverpool qui a insulté Diego Simeone est un récidiviste
    information fournie par So Foot 18.09.2025 14:48 

    He’ll walk alone. Battu au bout du temps additionnel par le Liverpool d’Arne Slot ce mercredi soir à Anfield, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone a été expulsé à la suite du but décisif de Virgil Van Djik (90 e +2 ) . La cause : les insultes permanentes, ... Lire la suite

  • Ligue des champions: les supporters du PSG célèbrent la victoire contre l'Atalanta
    Ligue des champions: les supporters du PSG célèbrent la victoire contre l'Atalanta
    information fournie par AFP Video 18.09.2025 13:36 

    Les supporters du Paris Saint-Germain célèbrent à l'extérieur du Parc des Princes après leur victoire 4-0 contre l'Atalanta Bergame lors de leur premier match de la saison en Ligue des champions.

  • José Mourinho, serial traître
    José Mourinho, serial traître
    information fournie par So Foot 18.09.2025 13:01 

    Viré de Fenerbahçe au début du mois de septembre, José Mourinho s’apprête déjà à retrouver un banc. Benfica devrait ainsi accueillir le Special One , toujours pas rassasié dans cette carrière de mercenaire et prêt à faire son retour au pays. « Lorsque je quitterais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank