Luis Enrique ne compte pas s'installer en tribune au Vélodrome pour OM-PSG
Le goût du zéro risque.
Présent en tribune pour mieux analyser la première période de son équipe contre l’Atalanta Bergame mercredi soir comme face à Lens le week-end dernier, Luis Enrique n’a pas prévu de réitérer l’expérience dimanche. Pendant sa conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol a confié qu’il ne vivra pas le Classique contre l’OM depuis les tribunes du Vélodrome. « À l’extérieur, je n’ose pas. C’est mieux de ne pas jouer avec le feu. Surtout pour mon intégrité physique qui, en ce moment, n’est pas au top », a-t-il ironisé en référence à sa fracture de la clavicule.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer