Luis Enrique ne compte pas s'installer en tribune au Vélodrome pour OM-PSG

Le goût du zéro risque.

Présent en tribune pour mieux analyser la première période de son équipe contre l’Atalanta Bergame mercredi soir comme face à Lens le week-end dernier, Luis Enrique n’a pas prévu de réitérer l’expérience dimanche. Pendant sa conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol a confié qu’il ne vivra pas le Classique contre l’OM depuis les tribunes du Vélodrome. « À l’extérieur, je n’ose pas. C’est mieux de ne pas jouer avec le feu. Surtout pour mon intégrité physique qui, en ce moment, n’est pas au top », a-t-il ironisé en référence à sa fracture de la clavicule.…

MBC pour SOFOOT.com