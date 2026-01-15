 Aller au contenu principal
Luis Enrique ne comprend pas les doutes entourant son équipe
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 16:35

Pas de panique à bord ? Quatre jours après l’élimination surprise en Coupe de France face au Paris FC, Luis Enrique a dû hausser la voix en conférence de presse (retransmise sur PSG TV) avant la réception du LOSC, ce vendredi pour le compte de la 18 e journée de Ligue 1. Le coach espagnol a réaffirmé sa confiance quant à la capacité de son équipe à réagir . « S’il y a des doutes sur notre équipe, je ne sais même pas comment le dire en français… C’est incroyable. s’offusque Enrique. Je peux accepter que des personnes doutent de l’équipe, mais je ne peux pas le comprendre. »

Quand Enrique donne des leçons

L’ancien entraîneur du Barça poursuit sur un ton accusateur : « Qu’est-ce que vous pensez ? Qu’on va gagner tous les trophées chaque saison et tous les matchs. Le football, ça ne marche pas comme ça ». Cinglant, le Luis.…

SW pour SOFOOT.com

