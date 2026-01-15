La Liga condamne les chants racistes destinés à Vinícius à Albacete
Il n’y a pas qu’Arbeloa qui a passé une soirée difficile à Albacete. Si le Real Madrid s’est fait éliminer de Coupe du Roi en huitièmes de finale par le pensionnaire de D2 espagnole (3-2), d’autres faits ont terni la soirée des Madrilènes, et plus particulièrement celle de Vinícius . Réconforté quant à sa performance par son nouvel entraîneur à l’issue de la rencontre, l’international brésilien a été la cible de chants racistes juste avant la rencontre, rapportés notamment par AS .Post Instagram Voir sur instagram.com
Le quotidien espagnol relaie aussi une vidéo dans laquelle on peut observer un supporter lancer une banane visant le numéro 7 merengue . Délirant.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
