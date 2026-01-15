La Liga condamne les chants racistes destinés à Vinícius à Albacete

Il n’y a pas qu’Arbeloa qui a passé une soirée difficile à Albacete. Si le Real Madrid s’est fait éliminer de Coupe du Roi en huitièmes de finale par le pensionnaire de D2 espagnole (3-2), d’autres faits ont terni la soirée des Madrilènes, et plus particulièrement celle de Vinícius . Réconforté quant à sa performance par son nouvel entraîneur à l’issue de la rencontre, l’international brésilien a été la cible de chants racistes juste avant la rencontre, rapportés notamment par AS .

Le quotidien espagnol relaie aussi une vidéo dans laquelle on peut observer un supporter lancer une banane visant le numéro 7 merengue . Délirant.…

SW pour SOFOOT.com