Luis Enrique évasif sur les gestions de Dembélé et Doué en équipe de France
information fournie par So Foot 13/09/2025 à 16:30

Luis Enrique évasif sur les gestions de Dembélé et Doué en équipe de France

Luis Enrique évasif sur les gestions de Dembélé et Doué en équipe de France

La santé, avant tout.

Écharpé au bras depuis son accident de vélo et une opération de la clavicule, Luis Enrique a fait son retour à l’entraînement et en conférence de presse ce samedi , à la veille de la réception du RC Lens au Parc des Princes. Conférence dans laquelle un sujet était sur toutes les lèvres : les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué lors du rassemblement de l’équipe de France, forfaits pour dimanche mais aussi pour les deux grosses échéances de la semaine prochaine (reprise de la C1 contre l’Atalanta jeudi et le Classique dimanche prochain à Marseille). De quoi relancer les débats de la gestion des organismes entre clubs et sélections.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
