Luis Enrique encense ses joueurs avant le déplacement à Rennes

La crise, c’est toujours mieux chez les autres. Après avoir humilié l’Olympique de Marseille dimanche dernier (5-0), le PSG s’apprête à défier le Stade rennais au Roazhon Park ce vendredi à 19h . Avant de partir pour la Bretagne, Luis Enrique est revenu en conférence de presse sur la préparation de ce match, sur la dynamique rennaise et sur l’évolution de son équipe pour « le moment le plus important de la saison » selon ses dires.

« Chaque fois qu’ils jouent contre notre équipe, ils changent d’entraîneur, commente le technicien espagnol. Il faut être prêt pour analyser ce qui va se passer pendant le match. On doit se préparer pour surmonter cela. » Si sa première observation est fausse, le club breton s’est bien séparé ce lundi de Habib Beye.…

SW pour SOFOOT.com