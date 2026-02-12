 Aller au contenu principal
Rennes : l'intérimaire pose son diagnostic
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 17:14

Il faut bien quelqu’un pour tenir Rennes. Sébastien Tambouret a retrouvé un groupe rennais en pleine tourmente. L’entraîneur intérimaire, qui a pris ses fonctions suite au départ de Habib Beye, s’est confié en conférence de presse avant de recevoir le PSG ce vendredi à 19 heures.

« J’ai forcément senti un groupe touché par les derniers résultats, frustré de l’image qu’il a montrée, et surtout revanchard, explique-t-il. Et ça s’est ressenti dès que nous sommes allés sur le terrain, dès qu’il y a eu un ballon, avec cette envie de montrer une autre image, autre chose pour le club, pour eux, et aussi pour les supporters. »

SW pour SOFOOT.com

