Rennes : l'intérimaire pose son diagnostic
Il faut bien quelqu’un pour tenir Rennes. Sébastien Tambouret a retrouvé un groupe rennais en pleine tourmente. L’entraîneur intérimaire, qui a pris ses fonctions suite au départ de Habib Beye, s’est confié en conférence de presse avant de recevoir le PSG ce vendredi à 19 heures.
« J’ai forcément senti un groupe touché par les derniers résultats, frustré de l’image qu’il a montrée, et surtout revanchard, explique-t-il. Et ça s’est ressenti dès que nous sommes allés sur le terrain, dès qu’il y a eu un ballon, avec cette envie de montrer une autre image, autre chose pour le club, pour eux, et aussi pour les supporters. » …
SW pour SOFOOT.com
