Luis Enrique en mode zen avant Tottenham
Chill Enrique.
L’Espagnol est dans son match, celui de mercredi soir face à Tottenham. « Je félicite Achraf pour son trophée, mais je ne pense rien sur son retour aujourd’hui » , lâche-t-il, comme pour refermer le chapitre d’un revers de manche. À la place, il préfère évoquer la force du collectif, celle de l’an passé et qu’il tente de maintenir à température idéale.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer