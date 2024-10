Luis Enrique, en coulisses comme à la scène

Dans un documentaire d’une rare proximité diffusé sur Movistar+, le coach du PSG se livre comme jamais et se montre sous un jour aussi affectueux qu’exigeant. Alors que faut-il voir derrière ces images de façade ?

Diffusée sur Movistar+ depuis le début du mois d’octobre et construite en trois épisodes, la mini-série intitulée No tenéis ni **** idea (« Vous n’avez pas la moindre putain d’idée » en français) permet aux spectateurs de marquer Luis Enrique à la culotte. Et ce, dès ses premiers pas à Paris. Une arrivée inattendue au moment du lancement de cette série, comme en témoigne Duncan McMath, producteur du doc : « Nous voulions une immersion au plus proche de Luis Enrique et nous avons vu qu’il nous donnait beaucoup accès à sa vie quotidienne. On a commencé à parler avec lui après le Mondial 2022. On lui a dit que ça nous intéressait de faire un truc avec lui, alors qu’il n’avait pas d’équipe à ce moment-là. Quand est-ce qu’on a vu un truc sur un entraîneur sans boulot ? Ça lui a plu . » Et à McMath de poursuivre : « Tout ce qui n’est pas normal, il adore. »

Luis Enrique, la pile électrique

Grand adepte de cappuccino depuis son expérience romaine (2011-2012), Luis Enrique est un homme monté sur batterie. Luis Campos lui-même ne pensait pas « qu’il pouvait y avoir un être humain avec autant d’énergie » . En perpétuel mouvement, il est prêt à interrompre une réunion de travail avec son staff avant un match couperet de Ligue des champions simplement pour bouger, garder la forme. Chose à laquelle il s’astreint toutes les 30 minutes.…

Propos de Duncan McMath recueillis par JF.

Par Julien Faure pour SOFOOT.com