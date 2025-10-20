Luis Enrique défend Lucas Chevalier et charge les journalistes sur le cas Gianluigi Donnarumma
Défenseur de gardiens.
Vendredi, Lucas Chevalier a vécu une soirée bien laborieuse. Malgré une première double parade décisive, le portier du PSG a encaissé trois buts face à Strasbourg (3-3) et a surtout été jugé coupable du deuxième. Tentant bizarrement d’aller chercher un ballon au sol avec sa main opposée, le gardien français a été pointé du doigt . Au point de faire regretter Gianluigi Donnarumma auprès de certains supporters.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer