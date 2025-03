information fournie par So Foot • 08/03/2025 à 23:37

Luis Enrique avoue avoir « menti »

« Je vous ai menti, bien sûr que je pense à Liverpool ! »

Même si tout le monde le savait, Luis Enrique l’a avoué : en conférence de presse et après la victoire de son Paris Saint-Germain contre Rennes, l’entraîneur a plus ou moins confessé que le huitième de finale retour face aux Anglais était plus important que le match de Ligue 1 contre les Bretons. « J’ai toujours pensé à Liverpool depuis le tirage au sort , a indiqué l’Espagnol. Il nous faut évaluer le temps de jeu de tous, il y a beaucoup de théories sur le temps de jeu idéal avant un match comme celui qui nous attend. » …

FC pour SOFOOT.com