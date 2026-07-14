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Luis de la Fuente réagit à la qualification de l'Espagne
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 23:31

Luis de la Fuente réagit à la qualification de l'Espagne

Luis de la Fuente réagit à la qualification de l'Espagne

Luis est d’attaque. Grâce à une performance de haute volée, l’Espagne a logiquement éliminé la France en demi-finale de la Coupe du monde. Au coup de sifflet final, Luis de la Fuente a tout de suite déclare que l’équipe espagnol « veut faire mieux » et que ses joueurs doivent encore « faire un pas pour obtenir ce qu’ils souhaitent. »

Une victoire face à l’une des meilleures équipes du monde

« On a démarré il y a quatre ans avec nos idées qui nous ont amené jusqu’où on est aujourd’hui » , a ajouté de la Fuente avant la finale. Le sélectionneur de la Roja est aussi revenu sur son discours d’avant-match : « On avait dit aux joueurs qu’on allait faire face à l’une des meilleures équipes du monde, mais que la France aussi, allait jouer contre la meilleure équipe du monde. » Sur la pelouse de Dallas, la France n’a pas assumé ce statut énoncé par Luis de la Fuente. À l’inverse, l’Espagne a répondu présente et mérite sa place en finale contre l’Angleterre ou l’Argentine dimanche à 21 h.…

MBC pour SOFOOT.com

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