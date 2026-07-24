Luis de la Fuente fustige le comportement des Argentins

Les termes. Invité sur un plateau de la chaîne de télévision TVE suite à la victoire de l’Espagne en finale face à l’Argentine (1-0, AP), le sélectionneur de la Roja , Luis de la Fuente, n’a pas pris de pincettes pour parler du comportement de ses adversaires.

Pour rappel, que ce soit pendant la rencontre ou au coup de sifflet final, plusieurs échauffourées ont éclaté , à l’image du plaquage de Leandro Paredes sur Gavi.…

TM pour SOFOOT.com