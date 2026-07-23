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De la furia au tiki-taka, de l'Espagne de Franco à celle du foot
information fournie par So Foot 23/07/2026 à 23:48
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De la furia au tiki-taka, de l'Espagne de Franco à celle du foot

De la furia au tiki-taka, de l'Espagne de Franco à celle du foot

En remportant sa deuxième Coupe du monde, l'Espagne est devenue le premier pays à en rafler deux au XXIᵉ siècle, en plus de trois Euro. Le fruit d'un revirement total de philosophie de jeu. De la furia instrumentalisée par le régime franquiste au tiki-taka, l'Espagne d'hier n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui.

Pedro Porro vient d’inscrire le but le plus important de sa carrière de footballeur. Au moment de célébrer ce pion qui crucifie la France et envoie l’Espagne en finale de la Coupe du monde, un geste lui vient à l’esprit : montrer ses cojones . Le joueur de Tottenham ne le fait pas aussi fièrement que Diego Simeone ou Cristiano Ronaldo, mais l’envie lui brûle les mains et tout le stade a compris. Si associer les testicules au courage et à la réussite d’un homme date, on l’espère, du temps d’hier, mettre les couilles sur la table a été l’essentiel de la philosophie de jeu de la sélection espagnole pendant des décennies de franquisme où le virilisme régnait. De la furia au tiki-taka, il y a notamment un monde fait d’évolutions sociales.

Sac d’Anvers, jeu violent et couleur azul

L’histoire commence en 1576, à l’époque où le foot consistait à se foutre sur la gueule à côté d’un ballon fait d’une vessie de porc. Les Pays-Bas sont en partie espagnols, les ancêtres de Grégory Van der Wiel ne sont pas contents et se livrent à une guerre durant laquelle les arrières (x15) grands-parents de Lucas Vázquez se déchaînent tellement lors du sac d’Anvers qu’on parle alors de « furie rouge ». Espagne 1-0 Pays-Bas. En 1920, la furie revient au galop dans la plume d’un journaliste français et néerlandais lorsqu’il s’agit de caractériser le caractère violent du jeu de l’équipe olympique d’Espagne aux Jeux… d’Anvers en 1920. La « furia » vient de naître, et ce n’est pas pour déplaire aux habitants du pays de la péninsule ibérique, qui revendiquent ce stéréotype orgueilleux et infléchissable.…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com

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