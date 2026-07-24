Ces jeunes joueurs de Ligue 1 à peine connus recrutés à prix d’or

Le Monégasque Aladji Bamba, 10 titularisations en Ligue 1, devrait signer à Newcastle dans les prochaines heures contre un chèque de plus de 40 millions d'euros. Il n'est pas le premier ni le dernier jeune talent du championnat de France à peine connu à être l'objet d'un gros transfert.

→ Aladji Bamba

De Monaco à Newcastle, 41,5 millions d’euros

C’est le petit dernier de la liste et le montant fait tousser. Dans le foot de 2026, 18 matchs en Ligue 1 dont dix titularisations, ça se monnaie 41,5 patates. Le milieu de terrain de Monaco, Aladji Bamba, s’est envolé outre-Manche pour parapher son contrat de cinq ans avec Newcastle, alors que la plupart des suiveurs de la Ligue 1 ne le connaissent que de nom, voire pas du tout. À 20 piges, le Franco-Guinéen, formé sur le Rocher, a vu son nom inscrit sur une feuille de match professionnel de façon régulière depuis le 3 janvier face à Lyon, où il n’était même pas entré en jeu. Pas de quoi effrayer ces riches anglais.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com