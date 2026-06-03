Luis de la Fuente donne des nouvelles de Lamine Yamal

Les Espagnols vont pouvoir essuyer la petite goutte sur leur front, leur prodige de 18 piges se porte de mieux en mieux . C’est en tout cas ce qu’a assuré Luis de la Fuente en conférence de presse au sujet de Lamine Yamal. « Si tout se poursuit normalement, comme jusqu’ici, Lamine devrait être prêt pour le match du 15 juin, mais cela ne garantit pas qu’il doive jouer. Nous évaluerons la situation au moment opportun », a expliqué le tacticien espagnol. Le numéro 19 de la sélection espagnole est éloigné du rectangle vert depuis le 22 avril dernier à cause d’une blessure aux ischio-jambiers survenue avec le Barça.

Pas le seul amoché

Si le cas Yamal est le plus préoccupant dans la péninsule ibérique, il n’est pas le seul à traîner des petits bobos à l’approche du Mondial. Nico Williams et Mikel Merino sont eux aussi gênés par des blessures. Mais un vent d’optimisme souffle dans les rangs de la Roja . « L’état des joueurs arrivés blessés évolue comme prévu », a tenu à rassurer celui qui est à la quête d’un doublé Euro et Coupe du monde.…

EM pour SOFOOT.com