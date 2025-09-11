Luis Castro remonté contre l'équipe de France Espoirs
Castro fidèle au PSG.
En plus d’offrir quelques matchs fous, la trêve internationale de septembre aura eu le mérite de lancer le débat sur les protocoles médicaux entre les clubs et les sélections. Suite à la blessure d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué contre l’Ukraine, le PSG avait pesté contre le staff de Didier Deschamps. Quelques jours après, c’est au tour du FC Nantes et de son entraîneur Luis Castro d’attaquer l’équipe de France espoirs en raison de la blessure de Herba Guirassy. …
MBC pour SOFOOT.com
