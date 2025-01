Luís Castro : « Nous, les Portugais, on est confiants dans notre manière d’entraîner »

Cette saison, un invité surprise met son grain de sel dans la course à la montée en Ligue 1 : Dunkerque. Son coach, le Portugais Luís Castro (44 ans), nous a reçus pour évoquer son parcours, sa passion pour le football, sa relation avec Demba Ba et la météo dunkerquoise. Entretien avec un homme pour qui le football est un sacerdoce.

Cette saison, vous êtes en train d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de Dunkerque (6 e du championnat et à 4 points du podium, avant le duel contre Annecy). Vous le ressentez quand vous sortez en ville ? Les gens viennent souvent me voir. Quelqu’un m’a dit : « Coach, ça fait 20 ans que je vais au stade et c’est la première fois que je prends autant de plaisir. Même quand on perd, on essaie quand même de jouer, et ça nous rend fier. » Mais je connais le foot : aujourd’hui tu es le meilleur, demain tu es le pire. Les choses changent très vite.

Comment vous êtes-vous intéressé au football ? Près de chez moi (à Moreira de Cónegos, petite ville du nord du Portugal, NDLR) , il n’y avait pas vraiment de club, alors j’ai commencé à jouer dans la rue avec les autres enfants. Puis je suis parti étudier à Vizela, où tout mon groupe d’amis jouait au foot. Ils m’emmenaient aux matchs, on jouait au futsal… Comme j’adorais le sport et le contact avec les jeunes, j’ai voulu devenir professeur d’EPS. Pendant mes troisième et quatrième années d’université, j’allais en cours la semaine, et le week-end, j’entraînais les U6 et U7 de Vizela. À l’époque, je n’avais pas envie de devenir entraîneur professionnel, je le faisais car j’aimais ça.…

Propos recueillis par Vivien Dupont, à Dunkerque pour SOFOOT.com