Lucy Bronze, première joueuse à prendre position contre Gianni Infantino et la FIFA
Enfin ! Alors que les fédérations, les confédérations et les associations de clubs avaient tour à tour pris position contre le projet de privatisation de la Coupe du monde, la voix des joueurs et des joueuses manquait, comme souvent, à l’appel . Un mal auquel vient de remédier Lucy Bronze , joueuse de Chelsea et internationale anglaise.
En marge d’une rencontre de présaison des Blues contre Auckland, en Nouvelle-Zélande, Bronze a décidé de soutenir l’UEFA en statuant que « si cela implique de boycotter, alors il faudra le faire » . Bronze a également appelé ses collègues a s’engager pour « l’avenir du football » et « pour toutes les petites filles et petits garçons qui viendront après [eux] ». …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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