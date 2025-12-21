Lucien Favre met un terme à sa carrière d’entraîneur

Lucien range ses carnets.

Sans poste depuis la fin de sa deuxième aventure à la tête de l’OGC Nice, et une défaite face au Puy en Coupe de France, le technicien suisse a mis un point final à sa carrière de coach dans les colonnes de Blick ce week-end. « J’ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j’ai senti que c’était le moment… Tout est accompli, c’est assez. Je suis à un âge où l’on peut voir les choses ainsi » a expliqué le désormais ex-coach de 68 ans.…

