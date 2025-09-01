Lucas Tousart revient au pays !

Il n’est pas champion du monde, mais il rentre aussi en Ligue 1.

Le Stade brestois a officialisé ce lundi l’arrivée de Lucas Tousart. Cinq ans après son départ de l’Olympique lyonnais, après être passé par l’Hertha Berlin et l’Union Berlin avec qui il lui restait un an de contrat, l’ancien espoir français a trouvé son point de chute à Brest pour les deux prochaines saisons .…

KM pour SOFOOT.com