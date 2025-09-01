 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lucas Tousart revient au pays !
information fournie par So Foot 01/09/2025 à 18:08

Lucas Tousart revient au pays !

Lucas Tousart revient au pays !

Il n’est pas champion du monde, mais il rentre aussi en Ligue 1.

Le Stade brestois a officialisé ce lundi l’arrivée de Lucas Tousart. Cinq ans après son départ de l’Olympique lyonnais, après être passé par l’Hertha Berlin et l’Union Berlin avec qui il lui restait un an de contrat, l’ancien espoir français a trouvé son point de chute à Brest pour les deux prochaines saisons .…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’OM officialise l'arrivée d'Emerson Palmieri
    L’OM officialise l'arrivée d'Emerson Palmieri
    information fournie par So Foot 01.09.2025 18:22 

    Ça, c’est un beau panic buy ! Après le début de saison raté de l’Olympique de Marseille, marqué par des défaites à Rennes et Lyon notamment, les dirigeants mettent la main à la poche et tentent de bricoler une défense au dernier moment. C’est dans cette optique ... Lire la suite

  • Imane Khelif lors de la cérémonie de victoire de l'épreuve de Boxe des J.O. de Paris 2024
    Boxe: L'Algérienne Khelif saisit le Tribunal arbitral du sport pour annuler une décision de World Boxing
    information fournie par Reuters 01.09.2025 18:13 

    La boxeuse algérienne Imane Khelif a fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour demander l'annulation d'une décision de World Boxing, la fédération internationale de boxe, lui interdisant de participer aux prochaines compétitions si elle ne se soumet ... Lire la suite

  • Nantes se renforce au milieu de terrain
    Nantes se renforce au milieu de terrain
    information fournie par So Foot 01.09.2025 17:32 

    Oh, un joueur de Strasbourg qui n’est pas envoyé en prêt à Chelsea ! En discussion depuis plusieurs jours avec Strasbourg, le FC Nantes a officialisé ce lundi après-midi l’arrivée de Junior Mwanga en prêt pour la saison à venir. Après un prêt en deuxième partie ... Lire la suite

  • Lens tente le pari Odsonne Édouard
    Lens tente le pari Odsonne Édouard
    information fournie par So Foot 01.09.2025 17:06 

    Qui ne tente rien n’a rien. Le RC Lens n’a pas fini de renforcer son secteur offensif. Après les arrivées de Florian Thauvin et d’Abdallah Sima, les Sang et Or devraient enregistrer l’arrivée d’une neuvième recrue en la personne d’Odsonne Édouard . Muet la saison ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank