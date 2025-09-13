Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Lucas Stassin fait gagner Sainté à Clermont
information fournie par So Foot•13/09/2025 à 22:05
Lucas Stassin fait gagner Sainté à Clermont
Clermont 1-2 Saint-Étienne
Buts : Camblan (43
e
) pour Clermont // Boakye (52
e
) & Stassin (62
e
) pour Sainté
Mais qu’est-ce que Lucas Stassin fout encore là ?…
