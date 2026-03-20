 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La surprise Paul Pogba à Monaco
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 16:39

La surprise Paul Pogba à Monaco

La surprise Paul Pogba à Monaco

Qui se souvient de Paul Pogba ? Mais si, vous savez, le joueur qui a remportée le trophée du meilleur comeback en décembre dernier ! Ce vendredi matin, la Pioche a participé à une partie de l’entraînement collectif sur la Côte d’Azur. Pour le voir sur une feuille de match ? Il faudra encore patienter, pour changer.

Respecter le planning

Absent des terrains depuis trois mois pour une vilaine blessure au mollet gauche, la Pioche est pour le moment en pleine rééducation. « On espère le revoir avec nous à l’entraînement avant la prochaine trêve internationale », avait déclaré Sébastien Pocognoli en février au sujet de son joueur. Bingo : la trêve internationale, c’est dans quelques jours. Celui qui a soufflé ses 33 bougies dimanche dernier pourrait gratter un peu de temps de jeu au printemps.…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deux joueurs de Ligue 1 ont disputé toutes les minutes de la saison
    Deux joueurs de Ligue 1 ont disputé toutes les minutes de la saison
    information fournie par So Foot 20.03.2026 17:31 

    On peut parler de régularité. En ouverture de la 27 ème journée de Ligue 1, Lens accueille Angers et espère s’emparer, au moins pour une journée, du fauteuil de leader. Et pour ce faire, il peut compter sur un type assez fiable : Robin Risser. L’ancien Strasbourgeois ... Lire la suite

  • Un cadre de l'équipe de France quitte le rassemblement
    Un cadre de l'équipe de France quitte le rassemblement
    information fournie par So Foot 20.03.2026 17:18 

    Il vaut mieux être prêt en juin. Pour son dernier rassemblement avant le Mondial, Didier Deschamps va devoir se passer de Manu Koné . Selon les informations de RMC , le milieu de la Roma est touché aux ischios jambiers. Il s’est blessé avec Rome lors du huitième ... Lire la suite

  • L’aéroport de Dublin vanne gratuitement Tottenham
    L’aéroport de Dublin vanne gratuitement Tottenham
    information fournie par So Foot 20.03.2026 16:53 

    La finesse de James Joyce ou la lourdeur d’une Guiness ? Le ou la community manager de l’aéroport de Dublin a semblé préférer l’option binouse. Là, comme ça, gratos, les supporters de Tottenham ont pris une sacrée balle perdue sur X avec un message aussi amer qu’une ... Lire la suite

  • L'Italie jouera les barrages avec Chiesa, mais sans Verratti
    L'Italie jouera les barrages avec Chiesa, mais sans Verratti
    information fournie par So Foot 20.03.2026 16:50 

    L’heure de vérité approche. La liste des footballeurs italiens convoqués par Gennaro Gattuso pour les barrages de qualification à la Coupe du monde 2026, a été dévoilée ce vendredi. Le sélectionneur de la Nazionale a choisi de prendre 28 joueurs, dont Federico ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank