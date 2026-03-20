La surprise Paul Pogba à Monaco

Qui se souvient de Paul Pogba ? Mais si, vous savez, le joueur qui a remportée le trophée du meilleur comeback en décembre dernier ! Ce vendredi matin, la Pioche a participé à une partie de l’entraînement collectif sur la Côte d’Azur. Pour le voir sur une feuille de match ? Il faudra encore patienter, pour changer.

Respecter le planning

Absent des terrains depuis trois mois pour une vilaine blessure au mollet gauche, la Pioche est pour le moment en pleine rééducation. « On espère le revoir avec nous à l’entraînement avant la prochaine trêve internationale », avait déclaré Sébastien Pocognoli en février au sujet de son joueur. Bingo : la trêve internationale, c’est dans quelques jours. Celui qui a soufflé ses 33 bougies dimanche dernier pourrait gratter un peu de temps de jeu au printemps.…

AR pour SOFOOT.com