Lucas Hernández ratera trois matchs en Ligue des champions
information fournie par So Foot 09/12/2025 à 09:18

Privé de plat de résistance.

Coupable d’un coup de coude volontaire sur Xavi Simons en fin de match contre Tottenham, le défenseur du PSG, Lucas Hernández, a écopé de trois matchs de suspension , a annoncé l’UEFA lundi soir.…

CM pour SOFOOT.com

