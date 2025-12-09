Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Lucas Hernández ratera trois matchs en Ligue des champions
information fournie par So Foot•09/12/2025 à 09:18
Lucas Hernández ratera trois matchs en Ligue des champions
Privé de plat de résistance.
Coupable d’un coup de coude volontaire sur Xavi Simons en fin de match contre Tottenham, le défenseur du PSG,
Lucas Hernández, a écopé de
trois matchs de suspension
, a annoncé l’UEFA lundi soir.…
