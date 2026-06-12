Lucas Hernandez : « À Dembélé de prouver que c'est le meilleur joueur du monde »

Bromance. En conférence de presse ce vendredi, Lucas Hernandez a été questionné sur Ousmane Dembélé, son coéquipier au PSG et en équipe de France. Le défenseur du club de la capitale a évoqué la manière différente dont le Ballon d’Or 2025 est utilisé en club et en sélection.

« Par rapport à ce qu’il a proposé au PSG, il nous a fait un bien extraordinaire, a jugé Hernandez. À Paris, le coach lui donne toutes les libertés. En sélection aussi. C’est à lui de trouver les meilleures solutions pour prouver sur le terrain que c’est le meilleur joueur du monde. Je suis à côté de lui tous les jours, en sélection , il n’a pas toute la mobilité qu’il peut avoir en club mais il est un joueur extraordinaire. » …

TM pour SOFOOT.com