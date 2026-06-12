Football-L'Écosse veut effacer ses mauvais débuts en compétition, assure Clarke

aperçus de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

par William Schomberg

"L'Écosse doit mettre fin à son habitude ‌de mal démarrer les grands tournois", a déclaré vendredi l'entraîneur Steve Clarke, à la veille de la première participation de ​son équipe à la Coupe du monde depuis près de 30 ans.

Steve Clarke, qui semblait optimiste à la veille du match de samedi contre Haïti à Boston, a déclaré qu'il était déterminé à prendre du plaisir cette ​année après avoir connu des difficultés lors des deux derniers Euros, où l'Écosse avait fait deux matchs nuls sur un total de six rencontres et ​perdu les quatre autres.

L'Écosse s'était inclinée 5-1 face à ⁠l'Allemagne, pays hôte, lors du match d'ouverture de l'Euro 2024, et lors de l'Euro précédent, une défaite ‌2-0 contre la République tchèque – lors de son premier match dans une grande compétition depuis sa dernière participation à la Coupe du monde en 1998 – lui avait laissé une tâche ​trop difficile à accomplir.

"Évidemment, nous savons que ‌les deux derniers tournois ne se sont pas déroulés comme nous l’aurions souhaité", a ⁠déclaré Steve Clarke, sélectionneur de l’Écosse depuis 2019.

"Nous avons une nouvelle chance, et c’est tout à l’honneur des joueurs qu’ils continuent de se qualifier pour ces grands tournois. C’est formidable d’être ici, mais nous voulons aussi réaliser quelque ⁠chose d’exceptionnel."

Interrogé sur les leçons ‌tirées des faux pas de l’Écosse lors de son premier match, Steve Clarke a ⁠déclaré que la déroute face à l’Allemagne était facile à analyser : "Ne vous faites pas écraser", a-t-il dit, provoquant les rires ‌des journalistes.

L'Écosse affrontera des adversaires coriaces, le Maroc et le Brésil, lors de ses deux autres ⁠matches du groupe C, mais Steve Clarke a souligné l'importance de respecter Haïti, ⁠classé 83e au classement mondial ‌de la FIFA, alors que l'Écosse occupe la 41e place.

Steve Clarke a indiqué que le meneur de jeu ​Scott McTominay serait disponible samedi après avoir souffert d’un problème ‌d’estomac, mais que le défenseur central Scott McKenna était forfait en raison d’une blessure au mollet.

Il a ajouté que le poids des ​attentes qui pèse sur l’Écosse après 28 ans d’absence en Coupe du monde serait également ressenti par Haïti, dont la seule participation à la compétition remonte à 1974.

"C'est aussi une nation fière. Ils seront là à ⁠100 %, tout comme nous, et nous savons qu'ils possèdent des qualités qui peuvent nous poser des problèmes sur le terrain", a déclaré Steve Clarke.

Le capitaine écossais Andy Robertson a déclaré qu’il était déterminé à ne pas quitter la Coupe du monde avec le genre de regrets qui ont hanté l’Écosse après sa piètre performance en Allemagne il y a deux ans.

"Je pense que c’est la meilleure équipe écossaise que nous ayons eue depuis longtemps", a-t-il déclaré.

(Rédigé par ​William Schomberg; version française Clément Martinot)