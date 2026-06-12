Football-L'Écosse veut effacer ses mauvais débuts en compétition, assure Clarke

aperçus de la Coupe du Monde de la FIFA 2026
par William Schomberg
"L'Écosse doit mettre fin à son habitude de mal démarrer les grands tournois", a déclaré vendredi l'entraîneur Steve Clarke, à la veille de la première participation de son équipe à la Coupe du monde depuis près de 30 ans.
Steve Clarke, qui semblait optimiste à la veille du match de samedi contre Haïti à Boston, a déclaré qu'il était déterminé à prendre du plaisir cette année après avoir connu des difficultés lors des deux derniers Euros, où l'Écosse avait fait deux matchs nuls sur un total de six rencontres et perdu les quatre autres.
L'Écosse s'était inclinée 5-1 face à l'Allemagne, pays hôte, lors du match d'ouverture de l'Euro 2024, et lors de l'Euro précédent, une défaite 2-0 contre la République tchèque – lors de son premier match dans une grande compétition depuis sa dernière participation à la Coupe du monde en 1998 – lui avait laissé une tâche trop difficile à accomplir.
"Évidemment, nous savons que les deux derniers tournois ne se sont pas déroulés comme nous l’aurions souhaité", a déclaré Steve Clarke, sélectionneur de l’Écosse depuis 2019.
"Nous avons une nouvelle chance, et c’est tout à l’honneur des joueurs qu’ils continuent de se qualifier pour ces grands tournois. C’est formidable d’être ici, mais nous voulons aussi réaliser quelque chose d’exceptionnel."
Interrogé sur les leçons tirées des faux pas de l’Écosse lors de son premier match, Steve Clarke a déclaré que la déroute face à l’Allemagne était facile à analyser : "Ne vous faites pas écraser", a-t-il dit, provoquant les rires des journalistes.
L'Écosse affrontera des adversaires coriaces, le Maroc et le Brésil, lors de ses deux autres matches du groupe C, mais Steve Clarke a souligné l'importance de respecter Haïti, classé 83e au classement mondial de la FIFA, alors que l'Écosse occupe la 41e place.
Steve Clarke a indiqué que le meneur de jeu Scott McTominay serait disponible samedi après avoir souffert d’un problème d’estomac, mais que le défenseur central Scott McKenna était forfait en raison d’une blessure au mollet.
Il a ajouté que le poids des attentes qui pèse sur l’Écosse après 28 ans d’absence en Coupe du monde serait également ressenti par Haïti, dont la seule participation à la compétition remonte à 1974.
"C'est aussi une nation fière. Ils seront là à 100 %, tout comme nous, et nous savons qu'ils possèdent des qualités qui peuvent nous poser des problèmes sur le terrain", a déclaré Steve Clarke.
Le capitaine écossais Andy Robertson a déclaré qu’il était déterminé à ne pas quitter la Coupe du monde avec le genre de regrets qui ont hanté l’Écosse après sa piètre performance en Allemagne il y a deux ans.
"Je pense que c’est la meilleure équipe écossaise que nous ayons eue depuis longtemps", a-t-il déclaré.
(Rédigé par William Schomberg; version française Clément Martinot)
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