Football-L'attaquant allemand Undav prêt à couronner une carrière atypique par une première en Coupe du monde

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Conférence de presse de l'Allemagne

Il y a quatre ans, ‌les débuts imminents de l'attaquant allemand Deniz Undav en Coupe du monde, prévus dimanche, n'étaient même pas un rêve lointain, ​mais le joueur de 29 ans est désormais prêt à couronner son parcours atypique en foulant la plus grande scène du football mondial.

Deniz Undav, qui semblait avoir perdu toute chance d’intégrer l’équipe d’Allemagne lorsqu’il n’avait pas été convoqué pour les matchs ​en 2025, est désormais l’attaquant le plus en forme de l’équipe et devrait être titulaire dimanche lors du premier match du groupe E contre Curaçao. Les Allemands ​affronteront également la Côte d’Ivoire et l’Équateur dans ce groupe.

Il ⁠y a quatre ans, il évoluait en deuxième division belge et une participation à la Coupe du monde ‌semblait une perspective lointaine.

"Quand je repense à où j’en étais il y a seulement quatre ans, je n’aurais jamais pu imaginer que je serais ici", a déclaré Deniz Undav lors d’une conférence de ​presse vendredi. "Maintenant, tout va très vite et dans ‌deux jours, nous avons le premier match. Nous voulons une victoire et réussir avec ⁠l’équipe nationale."

Deniz Undav, un attaquant polyvalent, a réalisé une superbe saison en Bundesliga avec le VfB Stuttgart, ce qui lui a permis de regagner sa place en équipe d'Allemagne. Il a marqué 19 buts en championnat, terminant deuxième au classement ⁠des buteurs derrière l'Anglais Harry ‌Kane. L'attaquant avait rejoint Stuttgart en 2023, initialement en prêt de Brighton & Hove Albion.

PLACE DE TITULAIRE

En ⁠mars dernier encore, cependant, sa place en équipe d’Allemagne semblait compromise. Après avoir inscrit le but de la victoire in ‌extremis en tant que remplaçant contre le Ghana, au lieu de recevoir les éloges du sélectionneur allemand ⁠Julian Nagelsmann, il s’est vu pratiquement privé de toute chance de place de titulaire ⁠à l’avenir lorsque son entraîneur ‌a laissé entendre que l’attaquant n’aurait pas marqué s’il avait joué dès le début.

Julian Nagelsmann s'est excusé et Deniz Undav ​a confirmé son efficacité en marquant deux autres buts lors de ‌la victoire 4-0 contre la Finlande en mai.

"Marquer des buts, c’est mon travail, que je sois sur le banc ou non", a déclaré Deniz Undav. "Que ​je joue dès le début ou non, je dois me donner à 100 % et marquer des buts. C’est la seule chose qui compte. Sur le reste, on n’a aucune influence."

Ses buts seront indispensables, car l’Allemagne vise une victoire d’entrée ⁠de jeu face à ces nouveaux venus en Coupe du monde afin de marquer le coup après deux éliminations dès le premier tour lors des deux dernières Coupes du monde.

"Ce serait très important (de commencer par une victoire) après les deux derniers débuts ratés (lors des Coupes du monde 2018 et 2022). Nous voulons gagner", a déclaré Deniz Undav.

"Si on commence par une victoire lors du premier match, on donne le ton pour l’équipe, et c’est très important pour nous et pour les supporters."

(Reportage ​Karolos Grohmann; version française Clément Martinot)