 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lucas Chevalier : «Si je n'ai pas besoin de m'entreprendre, c'est que ça va ! »
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 23:48

Lucas Chevalier : «Si je n'ai pas besoin de m'entreprendre, c'est que ça va ! »

Lucas Chevalier : «Si je n'ai pas besoin de m'entreprendre, c'est que ça va ! »

Soirée canap pour Chevalier.

Contre l’Atalanta, Paris a très bien démarré sa saison de Ligue des champions, ce qui a réjouit Lucas Chevalier. Interrogé par le diffuseur Canal +, le portier Français a raconté sa première soirée de C1 avec les Parisiens. « À partir du 3-0, ils se sont relâchés, c’étai devenu trop compliqué pour eux. Si je n’ai pas besoin de m’entreprendre, c’est que ça va ! »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'attaquant géorgien du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia après son but contre l'Atalanta Bergame, en Ligue des champions au Parc des Princes le 17 septembre 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: le PSG débute avec éclat contre l'Atalanta
    information fournie par AFP 17.09.2025 23:16 

    Un Paris SG déjà bien rôdé a facilement dominé l'Atalanta Bergame (4-0) et idéalement lancé sa campagne de reconquête de la Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes. La reprise tardive le 6 août, après une fin de saison le 13 juillet au Mondial des clubs, ... Lire la suite

  • Liverpool bat l'Atlético d'une tête
    Liverpool bat l'Atlético d'une tête
    information fournie par So Foot 17.09.2025 23:04 

    Liverpool 3-2 Atlético Buts : Robertson (4 e ) et Salah (6 e ) pour les Anglais // Llorente (45 e + 3 et 81 e ) pour les Espagnols Expulsion : Simeone (90 e + 4) côté madrilène … UL pour SOFOOT.com

  • Le Bayern de l'énorme Kane bat les champions du monde
    Le Bayern de l'énorme Kane bat les champions du monde
    information fournie par So Foot 17.09.2025 22:59 

    Bayern Munich 3-1 Chelsea Buts : Chalobah (csc, 20 e ) et Kane (sp, 27 e et 63 e ) pour les Allemands // Palmer (29 e ) pour les Anglais Après Anéantis , Purifiés et l’Amour de Phèdre , Kane sort un autre best-seller.… UL pour SOFOOT.com

  • L'Inter et Thuram fument Amsterdam
    L'Inter et Thuram fument Amsterdam
    information fournie par So Foot 17.09.2025 22:56 

    Ajax 0-2 Inter Buts : Thuram (42 e et 47 e ) pour les Italiens Un match à sept Ligue des champions, quand même.… UL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank