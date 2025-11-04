Lucas Chevalier dresse le portrait du gardien idéal
Tout pour sa génération.
Dans un entretien accordé au Figaro publié ce mardi, Lucas Chevalier a été interrogé au sujet de ses premiers mois au Paris Saint-Germain. L’occasion pour le portier français de dévoiler le portrait du gardien idéal selon plusieurs catégories données. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer