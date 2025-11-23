Lucas Chevalier considère qu'il a « un nouveau poste »

Difficile de passer derrière Gianluigi Donnarumma, évidemment, dans un club qui vient de remporter la Ligue des champions.

C’est pourtant la mission de Lucas Chevalier, nouveau gardien du Paris Saint-Germain depuis cet été. Sur TF1, dans Téléfoot , l’ancien de Lille est d’ailleurs revenu sur cette pression en évoquant les différentes difficultés. Dont l’une qui concerne son rôle de portier, lequel serait désormais transformé : « J’ai une nouvelle vie et un nouveau poste, la vision du gardien de but a encore évolué. Ma vie a changé, j’ai quitté le cocon… On me scrute de A à Z, et on se rend compte que c’est sans pitié. » …

FC pour SOFOOT.com