 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luca Zidane exprime sa fierté de représenter l’Algérie
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 23:39

Luca Zidane exprime sa fierté de représenter l’Algérie

Luca Zidane exprime sa fierté de représenter l’Algérie

Une prise de parole remarquée.

Tout juste arrivé sur le sol algérien pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Luca Zidane a exprimé sa fierté de représenter l’Algérie en conférence de presse ce mercredi. « Je suis très content d’être ici. C’est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier », a déclaré le gardien de Grenade.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank