Luca Zidane exprime sa fierté de représenter l’Algérie
Une prise de parole remarquée.
Tout juste arrivé sur le sol algérien pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Luca Zidane a exprimé sa fierté de représenter l’Algérie en conférence de presse ce mercredi. « Je suis très content d’être ici. C’est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier », a déclaré le gardien de Grenade.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
