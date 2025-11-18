Luca Zidane ciblé par l’extrême droite
Deux mois après avoir fait le choix de défendre les couleurs de l’Algérie, Luca Zidane ne réalise pas vraiment des débuts de rêve avec les Fennecs. Convoqué à nouveau après sa première titularisation lors de la victoire face à la Somalie (3-0) en octobre dernier, Zizou Junior a finalement dû déclarer forfait à cause d’une douleur aux adducteurs, contractée avec son club de Grenade.
À nouveau ciblé par l’extrême droite
Le portier de 27 ans, déjà présent en Arabie saoudite où les Fennecs effectuent leur stage de novembre, a profité de l’occasion pour se rendre à la Mecque dans le cadre de sa Omra. …
KM pour SOFOOT.com
