LOSC : la vie sans Edon Zhegrova

Absent depuis le début de l’année 2025 et également pour les six prochaines semaines comme annoncé par son club, Edon Zhegrova va terriblement manquer à un LOSC qui vient tout juste de perdre son invincibilité, des plumes en Ligue 1 et qui affronte Feyenoord en C1 mercredi. Le début des ennuis ?

S’il est inutile de chercher à réécrire le scénario d’un film dont la bande s’est consumée sous nos yeux, il est en revanche impossible de ne pas regretter l’absence d’une brillante étoile. Même avec Edon Zhegrova, le LOSC se serait peut-être éteint à Liverpool et n’aurait pas pu empêcher son impressionnante série d’invincibilité (21 matchs, quand même) de s’arrêter à Anfield. Buteur face à l’Atlético, passeur face à la Juve, homme du match LOSC-Real Madrid remporté par les Dogues, Zhegrova est sans contestation possible l’homme des grands rendez-vous lillois depuis le coup d’envoi de la saison. Alors quand le LOSC a annoncé ce lundi qu’il serait absent « pour les six prochaines semaines environ » , lui qui n’était déjà plus là depuis sa blessure à Marseille en fin d’année 2024, forcément les fans des Dogues ont fait la gueule.

Sans Edon, le LOSC ralentit

En plus de la blessure longue durée de la promesse Matias Fernandez-Pardo, cette nouvelle grisaille dans le ciel du LOSC est un réel coup dur. Car si Zhegrova a toujours cette personnalité explosive, encore quelques absences dans le replacement défensif, il n’a plus rien à voir avec le joueur déjà dynamique mais frustrant qu’il était lors de son arrivée dans le Nord il y a trois ans. Le Kosovar est un cadre du onze de Bruno Genesio qui va terriblement manquer en vue de cette dernière danse européenne, pour le moment, pour le LOSC qui reçoit Feyenoord avec toujours cette possibilité qui paraissait quasi-folle au moment du tirage au sort de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de cette C1.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com