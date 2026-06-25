Lors de sa tournée au Moyen-Orient, Rubio affirme que tout accord avec l'Iran garantira la sécurité des alliés du Golfe

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* Rubio assure aux alliés du Golfe que l'accord avec l'Iran garantira leur sécurité

* Premier déplacement diplomatique de haut niveau depuis la conclusion de l'accord la semaine dernière

* Les États du Golfe ont été attaqués pendant la guerre

* Trump et Téhéran ont donné des versions contradictoires concernant les inspections nucléaires

(Nouvelle introduction avec Rubio s'adressant à la réunion des États arabes du Golfe et au ministre des Affaires étrangères de Bahreïn au paragraphe 4) par Gram Slattery et Jana Choukeir

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré jeudi à ses alliés arabes du Golfe que tout accord avec l’Iran tiendrait compte de leurs intérêts, alors qu’il achevait une tournée au Moyen-Orient visant à convaincre des partenaires régionaux sceptiques de l’intérêt de l’accord préliminaire conclu par l’administration Trump.

S'exprimant lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères et des responsables des États arabes du Golfe à Bahreïn — où est basée la 5e flotte de la marine américaine —, M. Rubio a déclaré que Washington recherchait une paix durable avec l'Iran, son ennemi de longue date, qui ne compromettrait pas la sécurité et la prospérité de ses alliés dans cette région riche en pétrole. Ces derniers craignent en effet que l'accord ne soit trop indulgent envers l'Iran, alors que ce dernier les a attaqués pendant la guerre.

L’Iran a affronté deux des armées les plus puissantes du monde pendant ce conflit et a pris le contrôle effectif du détroit d’Ormuz, une voie de communication vitale, perturbant fortement les flux pétroliers et ébranlant les marchés énergétiques mondiaux ainsi que l’économie dans son ensemble.

Le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, qui présidait la réunion, s’est félicité de l’annonce faite par Oman concernant la mise en place d’un couloir permettant le passage en toute sécurité des navires dans le détroit d’Ormuz.

La tournée de trois jours de Rubio dans le Golfe constitue la première mission diplomatique de haut niveau depuis l’accord-cadre conclu la semaine dernière entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin au conflit, qui a débuté le 28 février avec les frappes américano-israéliennes contre l’Iran.

Il a reconnu le caractère délicat de sa mission, alors qu’ il cherche à rallier à sa cause les dirigeants arabes du Golfe, qui craignent que des concessions excessives ne renforcent Téhéran et ne bouleversent l’équilibre sécuritaire de la région ainsi que les flux pétroliers.

Lors de ses précédentes étapes aux Émirats arabes unis et au Koweït, Rubio s’est efforcé de rassurer les responsables en leur affirmant que l’accord proposé n’était pas excessivement favorable à l’Iran, qui a frappé plusieurs États du Golfe pendant la guerre.

"Nous n’allons rien faire qui puisse compromettre la sécurité de nos alliés, nos alliés de longue date dans la région", a-t-il déclaré aux journalistes au Koweït.

VERSIONS CONTRADICTOIRES SUR LES TERMES DE L’ACCORD

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que l’Iran avait accepté des inspections nucléaires "à l’infini" , tandis que Téhéran a affirmé n’avoir fait aucune concession de ce type lors des négociations, ce qui soulève des questions quant à la viabilité de leur fragile accord de paix.

Les deux pays, qui ont clôturé lundi un premier cycle de négociations en Suisse, ont également présenté des versions contradictoires concernant les incitations financières accordées à l’Iran, le contrôle du détroit d’Ormuz et la guerre menée en parallèle par Israël au Liban.

Les six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) – l’Arabie saoudite, le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït – sont tous des alliés stratégiques des États-Unis qui ont apporté un certain soutien logistique à Washington pendant la guerre, et qui ont tous été touchés par les frappes aériennes iraniennes en conséquence.

Ensemble, ils constituent l’épine dorsale de l’architecture de sécurité américaine au Moyen-Orient, et tout pays qui remettrait en question ses relations de sécurité avec les États-Unis pourrait avoir un impact significatif sur la stratégie militaire américaine dans la région.

Le projet d’accord entre les États-Unis et l’Iran ne prévoit aucune restriction concernant les missiles balistiques iraniens, propose la création d’un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars et contient des dispositions susceptibles d’étendre l’influence régionale de Téhéran et son contrôle sur les voies maritimes essentielles au transport du pétrole.

Rubio a déclaré qu’il ne demanderait pas aux alliés régionaux de contribuer à un quelconque fonds de reconstruction au cours de ce voyage, alors même que le protocole d’accord avec l’Iran suggère que les pays de la région seraient au moins partiellement responsables de la prise en charge des coûts.

Certains alliés américains du Golfe expriment en privé leur déception face à cet accord provisoire qui pourrait ouvrir la voie à une normalisation des relations entre les États-Unis et l’Iran, un pays à majorité chiite que la plupart des États du CCG, dirigés par des sunnites, considèrent comme leur principal adversaire.