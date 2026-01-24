Lorient joue encore un mauvais tour à Rennes
Rennes 0-2 Lorient
Buts : Makengo (3 e ) et Pagis (77 e ) pour les Merlus
C’est ce qu’on appelle une nouvelle bête noire : pour la sixième fois d’affilée, Lorient a battu son voisin, le Stade rennais dans le derby breton (0-2). Six point ramassés entre le Moustoir et le Roazhon Park, un grand classique pour les Merlus ces dernières années en Ligue 1. La bonne recette ? Un but très rapide, le dos rond pour contenir les offensives rennaises, au point qu’on s’est demandé si les locaux auraient réussi à le mettre au fond s’ils avaient continué à jouer jusqu’au bout de la nuit, et le break dans le dernier quart d’heure pour plier l’affaire. Simple, efficace.…
CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com
