Joan Laporta enrage contre la pelouse et les arbitres après la déroute du Barça

La faute aux arbitres ! Après la lourde défaite 4-0 jeudi soir contre l’Atlético en demi-finale aller de la Coupe du Roi, les Barcelonais n’ont vraiment pas digéré la soirée.

Hansi Flick a pesté contre les décisions arbitrales, il n’en fallait pas plus pour que Joan Laporta vienne ajouter son grain de sel. …

AR pour SOFOOT.com