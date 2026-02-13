Joan Laporta enrage contre la pelouse et les arbitres après la déroute du Barça
La faute aux arbitres ! Après la lourde défaite 4-0 jeudi soir contre l’Atlético en demi-finale aller de la Coupe du Roi, les Barcelonais n’ont vraiment pas digéré la soirée.
Hansi Flick a pesté contre les décisions arbitrales, il n’en fallait pas plus pour que Joan Laporta vienne ajouter son grain de sel. …
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
