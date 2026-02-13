 Aller au contenu principal
Joan Laporta enrage contre la pelouse et les arbitres après la déroute du Barça
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 17:13

La faute aux arbitres ! Après la lourde défaite 4-0 jeudi soir contre l’Atlético en demi-finale aller de la Coupe du Roi, les Barcelonais n’ont vraiment pas digéré la soirée.

Hansi Flick a pesté contre les décisions arbitrales, il n’en fallait pas plus pour que Joan Laporta vienne ajouter son grain de sel.

AR pour SOFOOT.com

