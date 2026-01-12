 Aller au contenu principal
Longoria-Benatia-De Zerbi : un trio, trop d’incohérences
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 22:13

Quelques jours après que Medhi Benatia a laissé planer le doute sur son avenir à l’OM, Roberto De Zerbi a lié le sien à celui de son directeur du football. Une énième manière de se compliquer la vie pour la direction olympienne, comme trop souvent depuis le début du trio avec Pablo Longoria.

« C’est lui qui m’a amené ici, moi je suis fidèle et correct. Et donc je le dis clairement, le jour où Benatia s’en ira, je partirai aussi. » À la veille du seizième de finale de Coupe de France contre Bayeux, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à jeter un peu d’essence sur le feu allumé par Medhi Benatia au Koweït, quelques jours plus tôt. Le dur revers face au PSG même pas encore digéré, le patron du sportif phocéen laissait entendre depuis les coulisses du stade Jaber Al-Ahmad qu’il pourrait quitter le club dans un futur proche. Un nouveau départ d’incendie pas vraiment nécessaire, alors que comme (trop) souvent, l’OM frise déjà la crise de nerfs après son non-match contre Nantes et ce scénario cruel face au rival honni parisien.

Allumez le feu

Depuis l’été 2024 et la mise en place du triumvirat Longoria-Benatia-De Zerbi avec l’arrivée sur le banc de l’Italien (Benatia occupant alors le poste de conseiller sportif, avant de devenir directeur du football en janvier 2025), le trio s’est plusieurs fois mis tout seul dans la difficulté par ses choix ou ses déclarations. « Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place et il faudra encore leur laisser du temps pour travailler parce qu’à Marseille, tu n’as jamais le temps. C’est tout le temps dans l’adversité, la critique et tout ça. C’est la vérité. Je ne me projette sur rien du tout, je regarde demain » , lâchait ainsi l’ancien défenseur central jeudi soir. Une petite bombe à même de remettre en cause la fameuse stabilité prônée à cor et à cri depuis des mois ?…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
