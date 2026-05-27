Londres et Varsovie renforcent leur coopération face aux "menaces hybrides"

Le Royaume-Uni et la Pologne ont signé mercredi un nouveau traité de défense et de sécurité, visant notamment à renforcer leur coopération face aux menaces hybrides, qui s'inscrit dans les efforts déployés par Keir Starmer pour réarrimer Londres au reste de l'Europe dix ans après le Brexit.

L'accord, paraphé à Londres par le Premier ministre britannique et son homologue polonais Donald Tusk, doit améliorer la sécurité aux frontières, la lutte contre le crime organisé et la coordination entre la Grande-Bretagne et l'UE en matière de défense, a déclaré Downing Street dans un communiqué.

"Les défis auxquels est aujourd'hui confrontée l'Europe réclame un partenariat encore plus fort", a estimé le chef du gouvernement britannique dans un communiqué. "Ce traité représente la plus grande avancée dans notre relation de défense et de sécurité avec la Pologne depuis une génération. Il nous permettra d'affronter les menaces sécuritaires modernes qui sont peut-être moins visibles mais pas moins dangereuses."

L'accord permettra aux deux pays d'associer leur expertise et leurs capacités industrielles afin de développer et produire des armes sophistiquées de nouvelle génération, notamment pour les systèmes de défense aérienne, a déclaré Downing Street.

Donald Tusk, qui a estimé que le traité devait concentrer ses efforts sur la "menace stratégique" russe, a précisé qu'une part importante du texte était consacrée à la cybersécurité.

La Pologne, qui sert de plate-forme logistique pour l'aide à l'Ukraine, est devenue une cible privilégiée des réseaux d'espionnage, des cyberattaques et des campagnes de désinformation de Moscou, a dit le Premier ministre polonais.

Au pouvoir depuis 2024, le travailliste Keir Starmer a déjà signé des accords bilatéraux de défense l'an dernier avec la France et l'Allemagne.

En juillet 2025, Londres et Paris ont signé une déclaration conjointe instaurant la possibilité de coordonner leurs moyens de dissuasion nucléaire face aux "nouvelles menaces" et le Royaume-Uni a également signé avec l'Allemagne un traité d'amitié visant à renforcer leur coopération dans des domaines tels que la défense, l'immigration et les transports.

La Pologne a de son côté conclu un traité de défense avec la France, et travaille sur un pacte similaire avec l'Allemagne.

(Muvija M à Londres et Alan Charlish à Varsovie, avec Elizabeth Piper; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)