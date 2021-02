Loi « séparatisme » : Le Pen dénonce un texte de « police administrative »

Séparatisme, immigration et surtout islamisme. Tels ont été les thèmes abordés par Marine Le Pen et Gérald Darmanin, jeudi 11 février, lors de leur face-à-face dans « Vous avez la parole » sur France 2. Et au coeur du débat, se trouvait le projet de loi contre le « séparatisme », débattu au Parlement, et qui fait tiquer la présidente du Rassemblement national. Car elle estime avoir été « déçue » par ce texte. Elle qui attendait « une grande loi de combat » estime au final avoir sous les yeux « un texte de police administrative ».

Et de dénoncer notamment : « Vous vous êtes attaqués à toutes les religions, alors que ce n'est pas un problème religieux, l'islamisme, c'est un problème d'idéologie ». Mais le ministre de l'Intérieur a défendu ce projet de loi, qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois. « Les dispositions que nous mettons dans ce texte visent à renforcer la loi de 1905 qui est une grande loi de liberté », a-t-il déclaré, rappelant que la France ne souhaitait pas établir de différence entre les cultes.

Accusé de viol, Gérald Darmanin dénonce des calomnies

Avant son grand face-à-face avec Marine Le Pen, Gérald Darmanin avait, une nouvelle fois, commenté les accusations de viol pesant contre lui. Sur le plateau de l'émission de France 2, il a dénoncé des « calomnies », qui peuvent être comparables à l'affaire « Baudis ». Il s'est également dit

